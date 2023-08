Bez pobjednika u duelu Budućnosti i Dečića

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Budućnosti i Dečića igrali su večeras u Podgorici neriješeno 1:1, u odgođenom meču drugog kola Meridianbet Prve crnogorske fudbalske lige.

Ekipa iz Tuzi povela je u 24. minutu golom Augusta Čagasa, koji je preciznim udarcem sa preko 20 metara savladao Đorđija Pavličića.

Konačan rezultat, već u 34. minutu, postavio je Vasilije Adžić.

Utakmicu je obilježilo nesportsko skandiranje najvjernijih navijača Budućnosti, koji su vrijeđali goste iz Tuzi.

Neprimjerenom skandiranju prethodila je obična čarka na terenu i pored njega u 60. minutu.

Utakmica je, nakon desetominutnog prekida, nastavljena.

