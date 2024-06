Bez golova u posljednjem kolu, Srbija bez osmine finala

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Srbije nijesu uspjeli da se plasiraju u osminu finala Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Srbija je u Minhenu, u trećem kolu C grupe, igrala sa Danskom 0:0, što je bilo dovoljno samo sa posljendje mjesto na tabeli.

Remi je Dancima donio drugo mjesto na tabeli i direktan plasman u osminu finala.

Među 16 najboljih je i Slovenija, koja je u Kelnu igrala sa Engleskom 0:0.

Engleski je bod potvrdio prvo mjesto na tabeli.

U D grupi, Austrija je u Berlinu pobijedila Holandiju 3:2 i kao prvoplasirana završila takmičenje.

Austrija je povela golom Danijela Malena u šestom. minutu. Poravnao je Kodi Gakpo u 47, a novo vođstvo donio je Romano Šmid u 59. minutu.

Holandija je još jednom izjednačila preko Memfisa Depaja u 75, a pitanje pobjednika, šest minuta kasnije, riješio je Marsel Sabicer.

U drugom meču D grupe Francuska i Poljska igrali su u Dortmundu neriješeno 1:1.

Francuska je do vođstva došla golom Kilijana Mbapea u 56. minutu iz jedanaesterca.

Izjednačio je, 23 minuta kasnije, Robert Levandovski sa bijele tačke.

Austrija je sa šest bodova osvojila prvo mjesto u D grupi.

Bod manje ima drugoplasirana Francuska, dok je treća Holandija sa četiri boda.

Poljska je četvrta sa samo jednim osvojenim bodom.

Sjutra su an programu mečevi posljednjeg kola u grupa E i F.

Grupa E

Slovačka – Rumunija (18.00)

Ukrajina – Belgija (18.00)

Grupa F

Češka – Turska (21.00)

Gruzija – Portugal (21.00).

