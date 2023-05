Berišaj, Bećović i Peruničić na SP u Bakuu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski tekvondo na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Bakuu predstavljaće tri takmičara – Anđela Berišaj, Zinedin Bećović i Vasilije Peruničić, saopšteno je iz Tekvondo saveza.

Šampionat je na programu od 29. maja do 4. juna, a okupiće 949 takmičara.

Berišaj, koja će debitovati na velikim takmičenjima u seniorskoj konkurenciji, kazala je da je šampionat u Bakuu prilika da se sastane sa najboljim svjetskim takmičarima.

“To je ono o čemu sam sanjala, da jednog dana na najvećoj sceni stanem oči u oči sa olimpijskim, svjetskim i evropskim šampionima. Znam da iskustvo nije na mojoj strani, ali sam tu da pokažem ono što mogu i dam maksimum ko god da bude sa druge strane tatamija”, rekla je Berišaj agenciji MINA.

Juniorska vicešampionka svijeta, govoreći o predstojećem šampionatu, kazala je da nema straha, ali da postoji pozitivna trema koja je uvjek prisutna na velikim takmičenjima.

“Nemam straha i sa velikim nestrpljenjem očekujem svaku borbu. Imam veliku želju da se dokažem i zato uvjek idem na pobjedu. Ovo je tek početak mog puta, znam da sam jedna od najmlađih učesnica prvenstva, ali vjerujem u sebe i nadam se dobrom plasmanu”, rekla je Berišaj.

Ona je početkom aprila osvojila kvalifikacini turnir u Bukureštu i plasirala se na Evropske igre u Krakovu.

Berišaj, koja još nema 18 godina, na tatami Kristalne dvorane u Baku će u utorak, u kategoriji do 73 kilograma.

Prvi će na borilište Zinedin Bećović, koji će sjutra nastupiti u kategoriji do 68 kilograma.

Za 3. jun zakazan je nastup Vasilija Peruničića u kategoriji do 74 kilograma.

Crnogorske takmičare predvode treneri Balša Radunović, Vlado Stanišić i Nikola Gegaj.

