Beretini zaustavio Đoković

Podgorica, (MINA) – Srpski teniser Novak Đoković u prvom kolu završio je nastup na ATP turnira u Dohi.

On je danas poražen od Italijana Matea Beretinija 2:0, po setovima 7:6 i 6:2.

Beretini je do prvog trijumfa u međusobnima duelima došao nakon sat i 34 minuta igre.

On će narednoj fazi igrati protiv 51. tenisera svijeta, Holanđanina Talona Grikspora.

