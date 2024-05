Banićeviću novi mandat

Podgorica, (MINA) – Željko Banićević i naredne četiri godine biće na čelu Auto i karting saveza Crne Gore (AKSCG), odlučeno je na danas na izbornoj Skupštini te asocijacije u Kotoru.

Skupština u Kotoru produžila je mandate i dosadašnjem direktoru Saveza Vasiliju Mašanoviću i sekretarki Mariji Stojković.

U prvom mandatu najtrofejnijeg crnogorskog sportskog vozača ostvaren je i istorijski rezultat – trijumf Vasilija Jakšića u generalnom poretku na Prvenstvu Evrope na brdskim stazama u 2022.godini.

U novom kalendaru takmičenja AKSCG već je održana trka u Šavniku, a za vikend na programu je nadmetanje na stazi Kotor-Trojica.

Do kraja sezone biće održana takmičenja na brdskim stazama u Kolašinu, na Njegušima, Pljevljima, Podima i u Dubrovniku.

U tekućoj sezoni na brdskim stazama jedina trka koja će biti vožena za šampionat Centralno evropske zone u Crnoj Gori je ona u Pljevljima 17. i 18. avgusta.

