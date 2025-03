Bakić bez polufinala u Vladislavovu

Podgorica, (MINA) – Crnogorski stonoteniser Luka Bakić nije uspio da se plasira u polufinale međunarodnog turnira u poljskom Vladislavovu.

On je danas u četvrtfinalnom meču, kategorije S10, poražen od Brazilca Gabrijela Antunjesa De Oliveire 3:2 (8:11, 11:9, 11:4, 7:11 i 16:14).

Bakić je, u meču sa puno prokreta, u drugom setu vodio 9:3 i imao priliku da povede 2:0, ali je nije iskoristio.

Svoje šanse imao je i u odlučujućem, petom setu, ali je Brazilac bio prisebniji, pa se nakon velike borbe domogao polufinala.

Antunjes, koji je juče eliminisao i Poljaka Igora Mištala, u polufinalu sastaće se Filipom Radovićem.

U drugom polufinalu rivali će biti sa Mateo Bohas i

Španac Hoze Manuel Ruiz Rejes, koji je u četvrtfinalnom meču eliminisao Japanca Mahira Funajamu.

Radović i Bohas kao pobjednici grupa izborili su doirektan plasman u polufinale.

Polufinlni mečevi zazakani su za 12 sati i 30 minuta, dok će se o trofeju odlučivati iu 15 sati i 50 minuta.

