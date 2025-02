Bajern, Briž, Benfika i Fejnord u osmini finala Lige šampiona

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Bajerna, Briža, Benfike i Fjejnorda plasirali su se u osminu finala Lige evropsih šampiona.

Bajern je večeras u Minhenu, u revanš meču nokaut faze, igrao sa Seltikom neriješeno 1:1.

Nastavak takmičenja izborio je zahvaljujući pobjedi u Glazgovu od 2:1.

Gosti su poveli golom Nikolasa Kuna u 63. minutu.

Pogodak vrijedan osmine finala postigao je Alfonso Dejvis u četvrtom minutu sudijske nadoknade.

Briž je u Bergamu slavio protiv Atalante 3:1 i sa dva trijumfa izborio plasman među 16 najboljih.

Belgijski tim, koji je prvi meč dobio 2:1, do pobjede vodili su Čemsdin Talbi u 3. i 27. i Feran Jutgla u trećem minutu sudijske nadoknade. prvog poluvremena.

Jedini pogodak za Atalantu postigao je Ademola Lukman u 46. minutu.

Benfika i Monako igrali su u Lisabonu, u meču sa puno preokreta, neriješeno 3:3, ali je portugalski tim zahvaljujući pobjedi u gostima izborio nastavak takmičenja.

Monako je vodio 2:1 i 3:2, ali nije uspio da sačuva prednost i meč odvede u produžetke.

Domaći sastav u vođstvo doveo je Kerim Akturkoglu u 22. minutu.

Izjednačio je Takumi Minamino u 32, a novo vođstvo Monaku donio je Elis Ben Segir u 51. minutu.

Na 2:2 poravnao je Vangelis Pavlidis u 76, ali je Džordž Ilenikena donio Monaku prednost u 81. minutu.

Konačan rezultat postavio je Orkun Kokču u 84. minutu.

Fejnord je ranije večeras na San Siru, u revanš meču nokaut faze, igrao sa Milanom neriješeno 1:1.

Plasman među 16 najboljih izborio je zahcaljujuči pobjedi u Roterdamu od 1:0.

Milan je poveo golom Santijaga Himenesa u prvom minutu.

Konačan rezultat postavio je Hulian Karanka u 73. minutu.

Ostali mečevi na programu su sjutra. Sastaće se:

Borusija Dortmund – Sporting (3:0), PSV Ajndhoven – Juventus (1:2), Real – Mančester Siti (3:2) i Pari Sen Žermen – Brest (3:0).

