Australijan open: Kovinić na teren u noći između ponedjeljka i utorka

Podgorica, (MINA) – Crnogorska teniserka Danka Kovinić nastup na Australijan openu u Melburnu počeće u noći između ponedjeljka i utorka po našem vremenu duelom protiv Amerikanke Loren Dejvis.

Program na terenu broj 17 počeće u jedan sat iza ponoći po našem vremenu duelom Dijega Švarcmana i Oleksija Krutiha.

Nakon tog duela na teren će Kovinić i Dejvis, a njihov meč ne očekuje se prije tri sata i 30 minuta.

Kovinić šesti put nastupa u Melburnu, a prošle godine igrala je treće kolo.

Kovinić i Dejvis bile su, početkom godine, rivalke i na WTA turniru u Oklendu, u kojem je crnogorska teniserka slavila 2:1 (4:6, 6:3 i 6:2).

Turnir na Novom Zelandu završila je u polufinalu, dok je zbog lakše povrede otkazala nastup u Hobartu.

Dejvis je danas osvojila turnir u Hobartu, a u finalu bila je bolja od Italijanke Elizabete Koćareto.

Kovinić uoči prvog grend slem turnira sezone zauzima 54. mjesto na WTA listi najboljih teniserki svijeta.

Dejvis, 84. teniserka svijeta, tri puta igrala je treće kolo u Melburnu, dok je prošle godine eliminisana na startu.

