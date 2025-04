Arsenal ubjedljiv, Inter slavio u Minhenu

Podgorica, (MINA) – Ubjedljiv poraz zvaničnog šampiona, madridskog Reala, kao i pobjeda Intera u Minhenu, obilježili su prve utakmice četvrtfinala Lige evropskih šampiona.

Real je u Londonu poražen od Arsenala 3:0.

Londonski tim je u najboljem meču sezone slavio golovima Deklana Rajsa u 58. i 70. i Mikela Merina u 75. minutu.

Inter je u Minhenu savladao protiv Bajerna 2:1.

Milanski tim poveo je golom Lautara Martinesa u 38. minutu.

Poravnao je Tomas Miler u 85, a konačan rezultat, samo tri minuta kasnije, postavio je Davide Fratezi.

Za sjutra zakazani su dueli Barselone i Borusije iz Dortmunda, odnosno Pari Sen Žermena i Astone Vile.

