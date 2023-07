Arsenal neriješeno sa Alaškertom

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri tivatskog Arsenala igrali su večeras u Jerevanu sa Alaškertom neriješeno 1:1, u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Crnogorski predstavnik, debitant na evropskoj sceni, poveo je golom Huliana Montenegra u 23. minutu.

Konačan rezultat postavio je Vitalij Ustinov u 66. minutu.

Revanš utakmica na programu je narednog četvrtka u Podgorici.

