Arifaj i Gojaković osvojili tri zlatne medalje

Podgorica, (MINA) – Karatisti Iskre Anes Arifaj i Mihailo Gojaković sa tri zlatne medalje završili su nastup na međunarodnom karate turniru Gran pri Makedonija u Skoplju.

Arifaj je bio zlatni u kategoriji junior open i mlađih seniora (do 75), a Gojaković u konkurenciji mlađih seniora do 84 kilograma.

U kategoriji junior open, Arifaj je u finalnom meču savladao vicešampiona Evrope, Aleksandra Vučkovića iz Srbije.

Do zlatnog odličja u toj kategoriji došao je nakon četiri pobjede.

U konkurenciji mlađih seniora, u finalnom meču pobijedio je domaćeg borca Redžepa Rušitija, koji je bio bronzani na Balkanskom seniorskom prvenstvu u Budvi.

Gojaković je u kategoriji do 84 kilograma do zlatnog odličja došao pobjedom protiv Filipa Stojanova.

Prethodno je finalni meč izborio pobjedom protiv domaćeg borca Viktora Spasova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS