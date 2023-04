Aljošević bronzani na Svjetskom kupu u La Korunji

Podgorica, (MINA) – Karatista Bara, Benjamin Aljošević, osvojio je bronzanu medalju u katama na Svjetskom kupu u La Korunji.

On je u meču za treće mjesto u kadetskoj konkurenciji pobijedio Italijana Emanuela Kaponera 23,5-22,8.

Aljošević je kao prvoplasirani završio prvi krug takmičenja (24,1), dok je u naredna dva bio drugoplasirani (24,3 i 24,3).

“Uspjeh Aljoševića dobija na značaju ako se ima u vidu da je tri puta bio bolji od prvaka Evrope i dva puta od predstavnika vele sile u karateu, kakav je Japan”, kazao je njegov treber Almir Cecunjanin.

Za medalju katama, u konkurenciji kadeta, borilo se 80 takmičara.

