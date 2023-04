Akademik najuspješniji u konkurenciji mlađih i starijih pionira

Podgorica, (MINA) – Džudisti nikšićkog Akademika sa devet titula prvaka najuspješniji su učesnici prvenstva Crne Gore u konkurenciji mlađih i starijih pionira i pionirki u Podgorici.

Nikšićka Trebjesa ima šest zlatnih odličja, a po tri Milenijum, Tivat i Kotor.

Sa po dva državna prvaka mogu se pohvaliti podgorički klub Nenad Sinanović i cetinjski Crnogorac, dok su po jedno zlatno osličje osvojili članovi Čempiona, Dečića, Rožaja, Gorice, Koge,

Kipe, Jedinstvo i kluba Miloš Stanković.

U konkurenciji mlađih pionira novi prvaci Crne gore postali su Vasilije Burić (do 26, Akademik), Pavle Eraković (do 30, Akademik), Lazar Dubljević (do 34, Akademik), Vojin Radošević (do 38, Nenad Sinanović), Nikola Čelebić (do 42, Crnogorac), Pavle Bajčeta (do 46, Milenijum), Filip Milošević (do 50, Champion), Jovan Nenezić (do 55, Akademik),

Andrej Josipović (do 60, Akademik) i Matija Raičković (preko 60, Milenijum).

U konkurenciji mlađih pionirki zlatno odličje osvojile su Helena Krtolica (do 28, Akademik), Lina Bicić (do 32, Dečić), Marija Lješković (do 36, Akademik), Ajša Kurtagić (do 40, Rožaje), Katarina Pindović (do 44, Trebjesa), Hana Đukić (do 48, Tivat), Sara Tofoska (do 52, Tivat), Bojana Praščević (do 57, Tivat) i Anamarija Milatović (preko 57, Trebjesa).

Kod starijih pionira zlatni su bili Vuk Roćenović (do 34, Trebjesa), Miljan Barović (do 38, Akademik), Nikola Perović (do 42, Gorica), Nemanja Vukčević (do 46, Miloš Stanković), Filip Knežević (do 50, Crnogorac), Petar Ercegović (do 55, Kotor), Ognjen Radošević (do 60, Nenad Sinanović), Matej Đuričković (do 66, Kotor), Jovan Radulović (do 73, Milienijum) i Janko Živković (preko 73, Koga).

Prvakinje Crne Gore kod starijih pionirki postale su Lea Šćepanović (do 36, Kipa), Andrea Latković (do 44, Kotor), Helena Milićević (do 48, Jedinstvo), Vanja Guzina (do 52, Akademik), Milica Vujović (do 57, Trebjesa), Ena Pavićević (do 63, Trebjesa) i Medina Kerelaj (preko 63, Trebjesa).

Šampionat u sporstkoj sali podgoričke OŠ “Novka Ubović” okupio je više od 300 takmičara.

Sjutra će na istom mjestu biti održano prvenstvo Crne Gore u konkurenciji mlađih seniora i seniorki, a pravo nastupa imaće takmičari rođeni izmešu 2001. i 2008. godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS