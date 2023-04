Akademik najuspješniji i kod mlađih seniora

Podgorica, (MINA) – Nikšićki Džudo klub Akademik sa četiri titule prvaka najuspješniji je učesnik prvenstva Crne Gore u konkurenciji mlađih seniora i seniorki u Podgorici.

Po dva prvaka imaju Onogošt, Dečić i podgorički klub Nenad Sinanović, a po jednog džudo klubovi Rožaje, Fajter, Monte tatami i Crnogorac.

Od članova Akademika zlatno odličje osvojili su Vidoje Golubović (do 90), Petar Goranović (do 100), Marija Simić (do 48) i Nataša Jeftić (do 70).

U muškoj konkurenciji prvaci su postali i Edvin Čivović (do 60, Rožaje), Emil Sinanović (do 66, Nenad Sinanović), Matija Rakočević (do 73, Fajter), Stevan Nikčević (do 81, Onogošt) i Nemanja Anđelić (preko 100, Nenad Sinanović).

U ženskoj konkurenciji nove prvakinje Crne Gore su Mia Božinović (do 52, Monte tatami), Vedrana Praščević (do 57, Crnogorac), Selma Ličina (do 63, Dečić), Albina Popara (do 78, Dečić) i Jovana Mrvaljević (preko 78, Onogošt).

Pravo nastupa imali su takmičari do 23 godine.

