Akademcu dvije medalje u Tirani

Podgorica, (MINA) – Članovi podgoričkog Tekvondo kluba Akademac sa dvije medalje završili su nastup na međunarodnom E1 turniru u Tiranu.

Turnir je održan sportskoj/olimpijskoj borbi, koji je bodovan za svjetsku WT rang listu za uzrastne kategorije kadeta i juniora.

Akademac je nastupio sa dvojicom kadeta – Lazar Popović je u kategoriji do 176 centimetar osvojio je bronzanu, dok je Danilo Vujošević bio srebrni.

“To su bili njihovi njihovi nastupi na turnirima tog ranga i od njih tek očekujemo dobre rezultate u budućnosti”, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

