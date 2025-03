Agajev gost Karate kluba Bar

Podgorica, (MINA) – Najtrofejniji karatista svih vremena, Azerbejdžanac Rafael Agajev, gost je Karate kluba Bar, na dvodnevnom senimnaru koji pohađa više od 100 karatista iz Crne Gore i država regiona.

Agajevu, koji je 11 puta bio prvak Evrope i pet puta najboljih na svijetu, to je druga posjeta Crnoj Gori.

“Već na prvom treningu uočio sam i analizirao potencijal mladih karatista, ali će nam trebati vremena i truda da se još poboljšaju. Karate treniram 33 godine, ali i dalje učim. Za seniore i juniore sam pripremio program koji svi mogu da odrade”, rekao je Agajev.

Trener Bara Almir Cecunjanin kazao je da je ponosan što su u barskom klubu smogli snage da ugoste takvog šampiona i što imaju priliku da uče karate kakav se radi u svijetu i koji je u modi.

“I te kako će značiti našim budućim šampionima i takmičarima da nauče neke nove poteze u karate sportu koje će koristiti u daljim takmičenjima. Planirana su četiri treninga od po sat i po vremena. Prvi trening je ispunio očekivanja i vidim da su svi učesnici zadovoljni”, kazao je Cecunjanin.

Kampu u Baru, osim crnogorskih, prisustvuju karatisti iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Albanije.

