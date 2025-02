Adriatik banka novi sponzor Vaterpolo plivačkog saveza

Podgorica, (MINA) – Adriatic Bank novi je sponzor Vaterpolo plivačkog saveza Crne Gore (VPSCG), saopšteno je iz te asocijacije.

Ugovor o sponzorstvu na startu novog olimpijskog ciklusa potpisali su predsjednik Upravnog odbora Adriatic Bank, Nemanja Marković i predsjednik VPSCG Nikola Milić.

Marković je kazao da mu je drago što će Adriatic Bank, kao zvanični sponzor VPSCG, pružiti podršku sportu koji je simbol ponosa, uspjeha i posvećenosti u našoj zemlji.

“Vaterpolo je jedan od najvećih sportskih brendova Crne Gore i kroz godine je postao prepoznatljiv po izvrsnosti i uspjesima na međunarodnoj sceni. U Adriatic Banci nastojimo da gradimo jednako snažan brend u bankarskom sektoru, prepoznatljiv po kvalitetu, pouzdanosti i vrhunskoj usluzi”, rekao je Marković.

On vjeruje da podrška razvoju sporta znači ulaganje u budućnost i podsticaj mladim generacijama da slijede svoje snove.

“Radujemo se saradnji i nadamo se da će donijeti još mnogo uspjeha crnogorskom vaterpolu i radosti svim njegovim navijačima”, rekao je Marković.

Predsjednik VPSCG Nikola Milić kazao je da mu je zadovoljstvo što je Adriatik Bank postala član vaterpolo i plivačke porodice.

“Srećni smo što je tako velika i priznata kompanija bankarskog sektora, prepoznala značaj naših sportova za promociju pravih vrijednosti, kao što su uspjesi na najvećim sportskim scenama i širenje svijesti o zdravim stilovima života”, rekao je Milić.

Prema njegovim riječima, Adriatik Bank je prepoznala je to što nacionalne vaterpolo selekcije, seniorska i mlađe, godinama predstavljaju stub i sinonim crnogorskog sporta, kao i da su plivači i plivačice redovni učesnici velikih takmičenja i da imaju sve značajnije rezultate.

“Naša želja je da nastavimo da rastemo na sportskom polju, da uslovi za rad našim sportistima budu sve bolji i ovo će biti velika podrška u peridou koji je pred nama, a u kojem već u aprili imamo organizaciju Finalnog turnira Svjetskog Kupa u Crnoj Gori. Sa partnerima kakva je Adriatik Bank naša misija biće, sigurni smo, lakše i kvalitetnije ispunjena”, kazao je Milić.

