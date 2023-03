Abazović: Dan reprezentacije najznačajniji datum poslije 21. maja

Podgorica, (MINA) – Dan reprezentacije, 10. mart, je nakon 21. maja možda i najznačajniji datum, koji izaziva ponos kod svih građana Crne Gore, kazao je premijer Dritan Abazović.

On je na svečanosti povodom Dana reprezentacije, kazao da su sportisti heroji crnogorske nacije.

“Ne postroji nijedna druga oblast koja može više da okupi, stvori jedinstvo i osjećaj ponosa i gordosti, kao što to može reprezentacija, naročito kada se ostvare izvanredni rezultati”, rekao je Abazović u Vili Gorica.

On je naglasio da će država Crna Gora učiniti sve da se stvore uslovi da svi sportski kolektivi učestvuju na svim takmičenjima i predstavljaju svoju državu.

“Sport je jedina oblast koja uvijek donosi sreću, zato su državi mnogo važni sportisti. Iza svakog rezultata stoji mnogo truda i znoja. Država to mora da prepozna i da ne dozvoli da neki sportski kolektiv zbog nedostatka sredstava ne otputuje na neko takmičenje”, rekao je Abazović.

On je naglasio da država, pored postojećih infrastruktuirnih objekata, mora napraviti nove kako bi od sportista mogla očekivati još bolje rezultate.

Ministar Vasilije Lalošević podsjetio da je na današnji dan 1891. godine na Cetinju formirano prvo sportsko društvo za gimnastiku, mačevanje i klizanje.

On je, govoreći o Danu reprezentacije, kazao da su se iz institucijama koje pomažu crnogorski sport, okupili da slave uspjehe crnogorskih sportista.

“Želimo da im kažemo da su njihove pobjede naše pobjede, kao i da su naši i njihovi porazi. Da su svih ovih godima imali osjećaj za poštovanje, požrtovanje, trud, timski rad i prije svega fer plej”, rekao je Lalošević.

On je najavio da će sportisti uvijek imati maksimalnu podršku.

“Sljedeće sedmice biće završen konkurs za raspodjelu sredstava nacionalnim sportski savezima. Opredijeljen je rekordan iznos, pa očekujem i rekorne uspjehe. Želja nam je nam to vratite na najbolji način”, rekao je Lalošević.

On je najavio izgradnju Olimpijske kuće i muzeja, Olimpijske akademije i kampa, kao i formiranje Zavoda za sportsku medicinu.

Ministar Lalošević je na svečanosti uručio plakete predstavnicima nacionalnih sportskih saveza za doprinos uspjesima crnogorskog sporta.

Na manifestaciji je prikazan i film o crnogorskim reprezentacijama.

