ABA: Sjutra utakmice 25. kola

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predstavnici u ABA ligi košarkaša, Budućnost Voli, Mornar Barsko zlato i SC Derbi, utakmice 25. kola odigraće sjutra.

Budućnost Voli će u Zagrebu, u 21 sat, igrati protiv Cibone.

Sat ranije u Baru, Mornar će ugostiti Krku iz Novog Mesta.

Pred svojim navijačima igraće i SC Derbi, koji će u 17 sati u dvorani Morača biti domaćin Igokei.

