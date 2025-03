Podgorica, (MINA) – Ženska juniorska reprezentacija Crne Gore na 13. mjestu završila je ekipni nastup na Evropskom prvenstvu u streljaštvu, u disciplini trio.

Crnogorski tim u Osijeku nastupio je u sastavu Ksenija Jukić, Kristina Popović, Ena Đukić, Staša Lutovac i Milovan Drobnjak.

Za medalje borilo se 17 timova.

U pojedinačnoj konkurenciji, Milovan Drobnjak ostvario je 617,8 krugova i zauzeo 49. mjesto od ukupno 62 takmičara, uz lični rekord.

Najbolja u pojedinačnoj konkurenciji bila je Ksenija Jukić sa 618,5 krugova (78. mjesto).

Nastupile su i Kristina Popović (614,5 krugova, 91. mjesto), Ena Đukić (608 krugova, 101. mjesto) i Staša Lutovac (607,4 krugova, 102. mjesto).

Ukupno se u pojedinačnoj konkurenciji takmičilo 107 strijelaca.

U novoj disciplini Solo najboljeplasirana bila je Ksenija Jukić sa osvojenih 21 bod (38. mjesto), Ena Đukić je bila 49. (20 bodova), dok je Kristina Popović osvojila 17 bodova i zauzela 64. mjesto.

U toj disciplini takmičilo se 80 najboljih evropskih strijelaca.

Nastup reprezentacije nadgledao je i pratio stručni štab predvođen trenerima Željkom Miličkovićem i Vojislavom Zečevićem.

Potpredsjednik Streljačkog saveza Željko Božović kazao je da su zadovoljni nastupom mlade reprezentacije na najvećoj evropskoj smotri strijelaca.

“Četiri od pet strijelaca debitovali su na velikim takmičenjima i ostvarili izuzetne rezultate u najžešćoj konkurenciji. Raduje nas što je naša ekipa najmlađa – tri djevojke imaju 15 godina, a druge dvije 18. Imajući u vidu da se na juniorskim prvenstvima može nastupati do 21. godine, budućnost crnogorskog streljačkog sporta i prostor za napredak imaju sasvim dovoljno”, rekao je Božović agenciji MINA.

