Podgorica, (MINA) – Podgorička ekipa Kurjaci pobjednik je prvog turnira zimske turneje Crnogorske tekbol lige (MTL).

Kurjaci, u sastavu Marko Žarković i Andrija Jovanović, pobijedili su u finalnom meču Stroj

2:0 (12:4 i 12:6).

Za Stroj igrali su Željko Janković i Veljko Ljumović.

Dominaciju Kurjaka potvrđuje i činjenica da su takmičari tog tima bili akteri finala u pojedinačnoj konkurenciji, u kojem je Žarković slavio 2:0

“Vrijedno smo trenirali za vrijeme pauze, pa rezultati nisu iznenađenje za nas. Najteži meč mi je bio u finalu singla protiv saigrača, Andrije Jovanovića, jer svakodnevno igramo zajedno i odlično poznajemo igru jedan drugog”, rekao je Žarković.

Dosta uzbuđenja bilo je i u polufinalu konkurencije parova – Stroj je nakon preokreta bio bolji od PG Teqersa, koji čine Vaso Pejović i Nikola Popović 2:1 (8:12, 12:11 i 12:9), dok je bjelopoljski Borac Samira Fetića i Dina Hasanovića izgubio od Kurjaka 2:0 (12:4 i 12:7).

Predsjednik Milorad Šutulović kazao je da se Zimska turneja već pokazala kao pravi potez Tekbol saveza, imajući u vidu rekordan broj učesnika.

“Prvi od tri turnira zimske turneje potvrda je da je ideja za pokretanjem takmičenja i prije proljeća i povoljnijih vremenskih uslova za igru na otvorenom, bila sjajna. Za turnir u Podgorici imali smo 36 prijava, od čega 20 u dublu”, rekao je Šutulović.

On je naglasio da su, osim crnogorskih, imali i takmičare iz drugih država.

“Pokazali su zavidno znanje, a nama je zaista posebno drago što smo kroz uključivanje migranata iz ratom pogođenih područja u projekat, pokazali da Teqball savez ima i inkluzivnu misiju”, kazao je Šutulović.

Drugi turnir zimske MTL turneje biće održan 30. marta u SC Igalo u Herceg Novom, a Bijelo Polje biće posljednja stanica prvog dijela sezone Crnogorske tekbol lige 27. aprila.

