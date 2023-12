Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija poraženi su večeras u Beogradu od Partizana 96:83, u utakmici 12. kola AdmiralBet ABA lige.

To je četvrti poraz podgoričkog tima u regionalnom takmičenju ove sezone.

Budućnost je dobro počela meč i desetak minuta bila u igri, ali je u nastavku, bez reakcije, dozvolila domaćinu da rutinski odradi posao i dođe do pobjede.

Izabranici Andreja Žakelja poveli su na startu 6:0, a dva minuta prije kraja prve četvrtine prednost je bila dvocifrena – 22:12.

Domaćin je u drugoj četvrtini serijom 15:0 došao do prokreta i vođstva, koje je u trećoj uvećao na 14 poena – 78:64.

Početkom posljednje dionice bio je i 81:64.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Bruno Kaboklo sa 21, dok je Pi Džej Dozijer ubacio 17 poena.

U ekipi Budućnost bolji od ostalih bili su Jogi Ferel sa 17 i Brendon Pol sa 16 poena, dok su Marvin Džouns i Žoean Makundu meč završili sa po 12 poena.

Poraz u ovom kolu upisali su i košarkaši Mornar Barskog zlata, koji su u Čačku poraženi od Borca 79:71.

SC Derbi će sjutra u 17 sati ugostiti Crvenu zvezdu.

