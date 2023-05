Miladinović objavio spisak za Balkansko prvenstvo

Podgorica, (MINA) – Selektor ženske odbojkaške reprezentacije Mladen Miladinović objavio je širi spisak za Balkansko prvenstvo, za igračice do 19 godina.

Šampionat će biti odigran od 10. do 14. jula u Bugarskoj.

Crnogorska U19 selekcija igraće u grupi A protiv Bugarske i Kosova.

Rivali u grupi B biće Srbija, Turska i Rumunija.

Na širem spisku selektora Miladinovića nalazi se 37 odbojkašica.

Pozvane su tehničari – Una Mitrović (Akademija), Viktorija Đukić (Akademija), Vjera Zarubica (Luka Bar), Staša Krivokapić (Galeb Liko Soho Group) i Anja Radulović (Budućnost volley);

Primači servisa – Lara Jovović (Morača), Sanja Rudan (Morača), Anastasija Kovačević (Mediteran),

Jovana Kovačević (Mediteran), Danijela Kilibarda (Gimnazijalac), Gordana Madžgalj (Jedinstvo), Teodora Leovac (Rudar), Naida Hadžibegović (Jedinstvo), Kalina Kovačević (Galeb Liko Soho Group), Anastasija Anđelić (Akademija), Darja Popović (Budućnost volley) i Maša Obrenović (Gorštak);

Srednji blokeri – Maša Dragojević (Galeb Liko Soho Group), Milena Ćetković (Budućnost volley), Ivana Gardašević (Luka Bar), Nikolina Ogurlić (Gimnazijalac), Nikolina Lisičić (Herceg Novi),

Hanja Adžić (Akademija), Aleksandra Davidović (Budućnost volley) i Anastasija Bogojević (Morača);

Korektori – Nađa Martinović (Luka Bar), Jelena Bijelović (Albatros), Tea Đurović (Top Volley),

Vanja Matunović (Mediteran), Kristina Božović (Luka Bar), Tara Trenevska (Budućnost volley) i Anja Orlandić (Budućnost volley);

Libera – Ksenija Krunić (Akademija), Milica Veličković (Jedinstvo), Jovana Tošić (Budućnost volley) i Elena Đuričić (Budva).

