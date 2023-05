Podgorica, (MINA) – Izborna Skupština Košarkaškog saveza biće održana 9. juna, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da je Skupština na današnjoj redovnoj sjednici u podgoričkom hotelu Hilton usvojila izvještaj Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju.

Usvojeni su i Program rada i Finansijski plan za 2023. godinu.

Delegati su podržali i izmjene Registracionog pravilnika Košarkaškog saveza.

