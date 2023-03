Zakon o solidarnom doprinosu udar na privredu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakon o solidarnom doprinosu, koji uvodi dodatne i neočekivane obaveze za preduzeća kao nosioce privredne aktivnosti, opasan je udar na crnogorsku ekonomiju, ocijenjeno je na današnjoj vanrednoj sjednici Upravnog odbora Privredne komore Crne Gore (PKCG).

Upravni odbor PKCG je, na danas održanoj vanrednoj sjednici, razmotrio Nacrt zakona o solidarnom doprinosu, odnosno dodatnom porezu na profit privrednih subjekata, koji je upućen javnosti radi dostavljanja komentara.

Kako je saopšteno iz PKCG, privrednici su ocijenili da se radi o zakonskom predlogu koji uvodi dodatne i neočekivane obaveze za preduzeća kao nosioce privredne aktivnosti.

“Izrazili su eksplicitan stav da ovakav namet crnogorska privreda ne može izdržati”, navodi se u saopštenju.

Privrednici smatraju da se predloženim rješenjima šalje loša poruka svima koji razmišljaju da se bave biznisom u Crnoj Gori i da će funkcionisati u sistemu koji nije predvidiv, u kojem se efikasnost i uspješnost u poslovanju dodatno oprezuje i kažnjava.

Članovi Upravnog odbora su, kako je saopšteno, u posebno potencirali pitanje retroaktivnosti primjene predloženog zakona, ocjenjujući da se na taj način podstiče nepredvidljivost i ekonomska nesigurnost koja se nikako ne može podvesti niti opravdati javnim interesom.

“Sa sjednice je poslata poruka ministru ekonomskog razvoja Goranu Đuroviću da je on adresa koja treba da se oglasi u ovoj situaciji, i da zaštiti interese privrede, čija je održivost preduslov za opstanak crnogorske ekonomije”, dodaje se u saopštenju.

Iz PKCG su kazali da je na sjednici bilo riječi i predloga o jačanju solidarnosti po ovom pitanju među privrednicima, kroz moguću kratkotrajnu obustavu rada i proizvodnje kao mjeru upozorenja na moguće posljedice novog poreskog opterećenja.

Kako su naveli, tokom rasprave su analizirani parametri i podaci koji jasno ukazuju na konkretne primjere kompanija koje bi bile zatvorene odmah nakon eventualnog usvajanja Zakona o solidarnom doprinosu, sa štetom koja bi se mjerila otkazima i to kroz stotine izgubljenih radnih mjesta.

“Jednoglasno je zaključeno da su ovakva zakonska rješenja opasan udar na crnogorsku ekonomiju u cjelini”, ističe se u saopštenju.

Zbog toga je, dodaje se, upućen poziv za hitan sastanak sa premijerom Dritanom Abazovićem i ministrima finansija, ekonomskog razvoja i turizma i poljoprivrede Aleksandrom Damjanovićem, Goranom Đurovićem i Vladimirom Jokovićem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS