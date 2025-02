Zelenski: Ukrajini potreban pravedan i trajan mir

Kijev, (MINA) – Ukrajini je potreban pravedan i trajan mir, poručio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

„Hvala ti, Ameriko, hvala na tvojoj podršci, hvala na ovoj posjeti. Hvala predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Kongresu i američkom narodu. Ukrajini je potreban pravedan i trajan mir, i radimo upravo na tome“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži X /Iks/.

Sastanak predsjednika SAD-a Donalda Trampa i Zelenskog u Vašingtonu, prekinut je večeras, a najavljena konferencija za novinare dvojice predsjednika je otkazana. Tramp i Zelenski nijesu potpisali sporazum o mineralima.

Tramp je prekinuo razgovor sa Zelenskim u Bijeloj kući gdje je trebalo da njih dvojica potpišu okvirni sporazum o eksploataciji ukrajinskih mineralnih resursa.

Zelenski je pozvao Trampa da bude oprezan sa Rusijom, a američki predsjednik ga je optužio za nepoštovanje.

Podršku Ukrajini pružili su španski premijer Pedro Sančez, francuski predsjednik Emanuel Makron i predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

