Zelenski: Ukrajina od Rusije povratila više gradova

Kijev, (MINA) – Ukrajina je povratila više gradova od Rusije, kazao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Već danima se govori o mogućem prodoru u istočnu oblast Harkova, ali od ukrajinskih zvaničnika nije bilo riječi o tome, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Zelenski je odbio da navede koji su gradovi ponovo zauzeti, navodeći da sada nije vrijeme da ih imenuje.

Američki zvaničnici rekli su da Ukrajina ostvaruje spor, ali značajan napredak protiv ruskih snaga.

Zelenski je, u video obraćanju Ukrajincima, kazao da postoje dobre vijesti o uspjehu ukrajinskih trupa o kojima se priča.

“Mislim da je svaki građanin ponosan na naše vojnike. Sada nije vrijeme da imenujemo naselja u koja se vraća ukrajinska zastava”, rekao je Zelenski.

Ukrajinski vojnici pokrenuli su ofanzivu jugoistočno od Harkova, prema istočnom regionu Donjecka, nad kojim Rusija održava značajnu vojnu kontrolu od početka rata.

Neki izvještaji sugerišu da su ukrajinske snage možda nekoliko desetina kilometara od grada Izjuma, važne karike u ruskom vojnom lancu snabdijevanja.

