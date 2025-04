Zelenski: U Ukrajini zarobljeni kineski državljani koji su se borili za Rusiju

Kijev, (MINA) – Ukrajinske oružane snage zarobile su dvojicu kineskih državljana koji su se borili kao dio ruske vojske u Donjeckoj oblasti, saopštio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

On je pozvao saveznike Kijeva da reaguju na situaciju i zatraže objašnjenje od Pekinga.

Zelenski je u objavi na Telegramu naveo da je dvoje kineskih državljana zarobljeno tokom bitke u kojoj je učestvovalo nekoliko drugih kineskih vojnika, te da su svi bili dio ruske vojske u Donjecku, prenosi Radio Slobodna Evropa.

“Imamo dokumenta ovih zarobljenika, bankovne kartice i lične podatke”, naveo je Zelenski u objavi koja je uključivala slike jednog od navodnih kineskih vojnika koji je uzet za taoca.

Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova još nije komentarisalo tvrdnje Zelenskog, koji nije dao detalje o tome ko je komandovao tim vojnicima.

Zelenski je rekao da preliminarna obavještajna saznanja sugerišu da je prisutno još kineskih državljana unutar ruskih vojnih jedinica koje operišu u Ukrajini i da Sigurnosna služba Ukrajine (SBU) i relevantne vojne jedinice “aktivno rade” na potvrdi opsega kineskog učešća u ratu.

Zarobljeni kineski državljani trenutno se nalaze u pritvoru SBU-a, gdje su u toku istražni i operativni postupci.

“Učešće Rusije i Kine, zajedno sa drugim zemljama, bilo direktno ili indirektno, u ovom ratu u Evropi je jasna signalizacija da (ruski predsjednik Vladimir) Putin namjerava da učini sve osim da okonča rat”, napisao je Zelenski.

Zelenski je prvi put javno kazao da ukrajinske trupe drže položaje unutar ruske Belgorodske oblasti.

