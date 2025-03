Zelenski: Spremni da radimo pod vođstvom Trampa na postizanju trajnog mira

Kijev, (MINA) – Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je njegov tim spreman da radi pod vođstvom američkog predsjednika Donalda Trampa na postizanju trajnog mira u Ukrajini.

„Moj tim i ja smo spremni da radimo pod vođstvom Trampa na postizanju trajnog mira“, napisao je Zelenski na društvenoj mreži Iks /X/.

On je dodao da želi da „riješi stvari“ sa svojim američkim kolegom poslije njihove žestoke rasprave u petak u Ovalnom kabinetu Bijele kuće, prenosi AFP.

„Naš sastanak u Vašingtonu, u Bijeloj kući, nije prošao kako smo planirali. Žalosno je što se to dogodilo. Vrijeme je da se stvari isprave“, rekao je Zelenski dodajući da se nada „konstruktivnoj saradnji i komunikaciji u budućnosti“.

Zelenski je predložio prekid vatre u vazduhu i na moru kao i razmjenu zarobljenika sa Rusijom kao prve korake za okončanje rata koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

„Prvi koraci bi mogli da budu oslobađanje zatvorenika i primirje na nebu – zabrana raketa, dronova dugog dometa, bombi na civilnu infrastrukturu, uključujući energetsku, kao i primirje na moru, ako to učini i Rusija“, rekao je Zelenski.

