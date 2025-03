Za čelnika OVP-a izabran kancelar Kristijan Štoker

Beč, (MINA) – Austrijski kancelar Kristijan Štoker izabran je danas za lidera konzervativne Austrijske narodne stranke (OVP).

Štoker je na tu funkciju izabran na konferenciji održanoj u Beču, prenosi Hina.

Dobivši oko 98 odsto glasova 65-godišnji advokat je istakao da se distancira od krajnje desno orijentisane Slobodarske stranke Austrije (FPO), koja je pobijedila na parlamentarnim izborima na jesen.

On je kazao da je uzor čelnika FPO-a Herberta Kikla aktualni američki predsjednik Donald Tramp.

Nakon neuspjelih pregovora između FPO-a i OVP-a, Štoker je početkom marta formirao vladu sa Socijaldemokratskom strankom SPO i liberalnim NEOS-om.

