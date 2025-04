Vučić: FSB zaključio da na protest nijesu korišćeni zvučni uređaji

Beograd, (MINA) – Istražitelji ruske Federalne službe bezbjednosti (FSB) zaključili su da na protestu u Beogradu 15. marta nijesu korišćeni zvučni uređaji koje posjeduju srpki policijski organi, saopštio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

“Oni su konstatovali da se, na osnovu dobijenih rezultata, može donijeti kategorički zaključak da akustični uređaji tipa emitera, koje posjeduju policijski organi Srbije, nijesu primijenjeni tokom protesta”, rekao je Vučić u obraćanju javnosti iz Palate Srbije.

On je kazao da je zvaničan izvještaj FSB stigao u utorak i da je, neposredno pred njegovo obraćanje, objavljen na sajtu srpske Bezbjednosne informativne agencije.

Vučić je dodao je da je FSB jedna od najmoćnijh i najpoznatijih službi, uz američki Federalni istražni biro (FBI).

