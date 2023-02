Više od pet hiljada mrtvih u razornim zemljotresima

Ankara, (MINA) – Više od pet hiljada ljudi poginulo je u razornim zemljotresima u Turskoj i Siriji.

Potpredsjednik Turske Fuat Oktaj rekao je da je broj nastradalih u zemljotresima porastao na 3.419, čime je ukupan broj poginulih u obje zemlje prešao pet hiljada.

On je na konferenciji za medije rekao da loši vremenski uslovi otežavaju dolazak spasilačkih ekipa u određene djelove zemlje pogođene zemljotresom, prenosi Slobodna Evropa.

U Siriji su poginule najmanje 1.602 osobe, a hiljade povrijeđeno smrtonosnih zemljotresa i naknadnih potresa u susjednoj Turskoj.

Najmanje 812 ljudi poginulo, a 1.449 povrijeđeno u provincijama Alep, Latakija, Hama, Idlib i Tartus koje su pod kontrolom vlade.

Sa druge strane, najmanje 790 ljudi je poginulo na sjeverozapadu Sirije, koji drži opozicija, a 2.200 je povrijeđeno, i očekuje se da će broj drastično porasti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS