Više od 16 hiljada poginulih u Turskoj i Siriji

Ankara, (MINA) – Broj poginulih u katastrofalnim zemljotresima koji su u ponedjeljak pogodili Tursku i Siriju porastao je na više od 16 hiljada, saopštile su lokalne vlasti i spasioci.

Turska agencija za katastrofe i vanredne situacije saopštila je da su u toj državi poginule 12.873 osobe, prenosi Al Džazira Balkans.

U područjima pod kontrolom sirijske vlade poginule su 1.262 osobe.

Kako je objavila grupa civilne odbrane “Bijeli šljemovi”, najmanje 1,9 hiljada osoba poginulo je na teritorijima koje drži opozicija u Siriji.

