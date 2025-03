Veliki broj studenata i građana na protestu u Beogradu

Beograd, (MINA) – Veliki protest pod sloganom “15. za 15” počeo je u Beogradu, na poziv studenata koji već tri i po mjeseca blokiraju fakultete širom zemlje, zahtjevajući političku i pravnu odgovornost za smrt 15 ljudi u padu nadstrešnice u Novom Sadu.

Na više lokacija u gradu organizovano je okupljanje, odakle su građani u kolonama sa zastavama Srbije, transparentima i pištaljkama krenuli u šetnju do parlamenta.

Radio Slobodna Evropa prenosi da su se desetine hiljada građana okupile na poziv studenata na centralnim ulicama Beograda.

Studenti pozivaju građane koji pristižu na protest da dođu na Slaviju, jer je Skupštini više nemoguće prići, prenosi N1.

Javni prevoz u Beogradu je obustavljen nešto posle devet sati, kako je saopšteno, iz bezbjednosnih razloga.

Studenti Fakulteta dramskih umjetnosti su objavili da su dobili dojavu da će u Beogradu biti ugašene sve društvene mreže.

Kako javlja reporter N1, plave baklje će biti studentski znak upozorenja na incidente.

Protest u Beogradu održava se nakon masovnih skupova koje su studenti organizovali u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu.

Danima ranije studenti su iz nekoliko pravaca pješke krenuli ka Beogradu, gdje su stigli u petak uveče, a u glavnom gradu im je priređen svečani doček.

Desetak dana uoči protesta, u Pionirskom parku se okupila grupa pod nazivom “Studenti 2.0”, koji su organizovali protestni kamp u Beograda, zahtijevajući okončanje blokada fakulteta.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je “Studente 2.0” da uklone kamp na 24 sata dok traje protest akademaca i građana, ali su oni to odbili.

Predstavnici vlasti optužili su organizatore da planiraju nasilje na današnjem protestu i najavili hapšenja, ali studenti u blokadi su to demantovali.

