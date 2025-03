Uhapšeno šestoro osumnjičenih za pripremanje djela protiv ustavnog uređenja

Beograd, (MINA) – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Srbije uhapsili su šest osoba zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije, u vezi sa krivičnim djelom pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenja, saopšteno je iz MUP-a.

Kako se navodi, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapšeni su član studentske organizacije Stav, L. D. (24), i M.C.(26), D.S.(25), M.V.(50), L.J.(44) i S.Đ.(27) iz Pokreta slobodnih građana (PSG).

“Policija intenzivno nastavlja dalji rad na ovom slučaju”, dodali su iz MUP-a.

Na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću sinoć je objavljen audio snimak, kako je navedeno, sastanka organizacije Stav i pojedinih članova opozicionog PSG na kojem se razgovaralo o planovima da se na sjutrašnjem protestu u Beogradu nametne ideja prelazne vlade i upad u zgradu Radio televizije Srbije (RTS).

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je večeras da neće biti “prelazne, prevarantske vlade bez izbora”, prenosi Tanjug.

Vučić je u obraćanju građanima rekao da su predstavnici opozicije u prethodnom periodu odbili svaku vrstu normalnog razgovora i da su tražili ulazak u vladu bez dozvole građana.

“Prelazne ili prevarantske vlade neće biti dok sam živ. Ne pristajem na ucjene i pritiske, predsjednik sam Srbije i neću dozvoliti da ulica određuje pravila u ovoj zemlji”, naglasio je Vučić.

