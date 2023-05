U sudaru autobusa i kamiona povrijeđene 52 osobe

Berlin, (MINA) – U sudaru poljskog autobusa i kamiona na autoputu u istočnoj Njemačkoj povrijeđene su 52 osobe, od čega deset sa teškim tjelesnim povredma, a jedna osoba je u kritičnom stanju.

Nesreća se dogodila na autoputu A 12 u pokrajini Brandenburg između gradova Storkov i Fredersdorf, prenosi AP.

Iz policije su potvrdili da je više desetina osoba povrijeđeno.

Na mjestu događaja su tri helikoptera, ambulantna kola i policija, a dio autoputa je zatvoren.

