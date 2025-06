U pucnjavi u školi u Gracu devet mrtvih

Grac, (MINA) – U pucnjavi koja se jutros dogodila u srednjoj školi u austrijskom gradu Gracu ubijeno je devet osoba, uključujući napadača, a nekoliko ih ranjeno, saopštila je gradonačelnica Elke Kahr.

Kahr je austrijskoj novinskoj agenciji APA rekla je da je mnogo povrijeđenih prevezeno u bolnicu nakon pucnjave, koju je nazvala “strašnom tragedijom”, prenosi Rojters.

Lokalni mediji navode da je u pucnjavi, koja je počela oko deset sati ranjeno najmanje deset osoba, kao i da je napadač, takođe učenik, pucao u dvije učionice.

Policija nije navela tačan broj, ali je rekla da je “nekoliko” ljudi poginulo.

Austrijsko Ministarstvo unutrašnjih poslova potvrdilo je da ima mrtvih i teško povrijeđenih, a prema riječima portparola policije Frica Grundiga, počinilac je vjerovatno izvršio samoubistvo.

