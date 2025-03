Tramp: SAD neće još dugo trpjeti izjave Zelenskog

Vašington, (MINA) – Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp kazao je danas da Vašington neće još dugo trpjeti izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da je daleko sporazum za okončanje rata s Rusijom.

Tramp je u objavi na društvenim mrežama podijelio vijest AP u kojoj Zelenski navodi da je okončanje rata s Rusijom „veoma, veoma daleko” i ocijenio da je riječ o „najgoroj izjavi koju je Zelenski mogao da da”, prenosi Tanjug.

„To je ono što sam rekao, ovaj tip ne želi da dođe do mira sve dok ima podršku Amerike”, napisao je Tramp.

Posjeta Zelenskog Bijeloj kući u petak prekinuta je nakon što je došlo do oštre razmjene riječi sa Trampom i potpredsjednikom SAD Džej Di Vensom, koji su ga optužili za nepoštovanje tokom sastanka u Ovalnom kabinetu.

Zelenski je nakon toga napustio Bijelu kuću bez komentara, a Tramp je na društvenim mrežama napisao da Zelenski nije spreman za mirno rješenje ukrajinskog sukoba i da je pokazao nepoštovanje prema SAD.

