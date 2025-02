Tramp potvrdio da Zelenski u petak dolazi u Bijelu kuću

Vašington, (MINA) – Predsjednik Sjedinjenih Amerićkih Država (SAD) Donald Tramp potvrdio je danas da će predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski doći u petak u Bijelu kuću kako bi potpisao sporazum o ukrajinskim prirodnim resursima i obnovi te zemlje.

“Zelenski dolazi u petak. To je sada potvrđeno, potpisaćemo sporazum”, rekao je Tramp nakon prvog sastanka svog kabineta, prenosi CNN.

Tramp je ocijenio da su SAD sklopile uspješan dogovor kojim će dobiti novac ulagan u Ukrajinu i izrazio je zadovoljstvo što bi dogovor sa Ukrajinom mogao da omogući Americi pristup ukrajinskim rudnim rezervama rijetkih minerala.

On je izjavio i da postoji mogućnost da neće doći do postizanja mirovnog sporazuma između Ukrajine i Rusije, prenosi Tanjug.

“Imate puno povjerenja u nas jer pretpostavljate da će doći do mira. Znate, moguće je da to neće uspjeti. Postoji mogućnost da ne uspije, ali nadam se da hoće, zbog čovječanstva”, rekao je Tramp.

