Sud BiH naredio raspisivanje Interpolove potjernice za Dodikom i Stevandićem

Sarajevo, (MINA) – Sud Bosne i Hercegovine (BiH) izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine tog entiteta Nenadom Stevandićem.

“Raspisivanje potjernice u nadležnosti je Nacionalnog centralnog biroa Interpola”, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Suda BiH.

Iz suda su naveli da je raspisivanje međunarodne potjernice u srijedu zatražilo Tužiteljstvo BiH koje Dodika i Stevandića, kao i premijera Republike Srpske (RS) Radovana Viškovića, tereti za napad na ustavni poredak BiH.

Kao osnovu za raspisivanje potjernice Tužiteljstvo BiH je navelo da su Dodik i Stevandić,” koristeći se svojim visokopozicioniranim položajima u RS, izbjegavajući zakonom propisane procedure granične kontrole, prešli državnu granicu i napustili BiH”.

Iz Suda BiH su naveli da se Dodik trenutno nalazi u Izraelu, a da se Stevandić izbjegavajući zakonom propisane kontrole vratio u BiH iz Srbije 18. marta.

“Sve upućuje na vjerovatnoću da se Dodik i Stevandić u svakom momentu mogu nalaziti i u inostranstvu”, naveli su iz Suda BiH.

Dodik, Višković i Stevandić osumnjičeni su za napad na ustavni poredak, te je za njima raspisana centralna potjernica unutar BIH.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS