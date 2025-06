Srušio se putnički avion Er Indije nakon polijetanja za London

Nju Delhi, (MINA) – Avion kompanije Er Indija srušio se u blizini aerodorma u gradu Ahmedabada malo posle polijetanja za London, javili su mediji, ne precizirajući da li je bilo žrtava.

Kako prenosi Rojters, u avionu je bilo više od 240 putnika.

Avion je bio na putu ka aerodromu Getvik u Londonu, naveli su iz Air Indije, dok su policijski službenici izjavili da se letjelica srušila u civilnom području u blizini aerodroma.

Indijski ministar vazduhoplovstva rekao je da su u stanju visoke pripravnosti i da su mobilizovane spasilačke ekipe.

Prema navodima televizijskih kanala, nesreća se dogodila prilikom polijetanja.

Snimci sa društvenih mreža prikazuju zapaljenu olupinu i gust crni dim kako se uzdiže u nebo iznad aerodroma.

