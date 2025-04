Španija proglasila vanredno stanje zbog nestanka struje

Madrid, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije proglasilo je vanredno stanje u toj državi nakon što je bez struje ostao veći dio Pirenejskog poluostrva.

Ministarstvo je dodalo da će se vanredno stanje primjenjivati ​​u regijama koje to zatraže.

Do sada su Madrid, Andaluzija i Ekstremadura zatražile da središnja vlada preuzme javni red i druge funkcije.

Rojters javlja, pozivajući se na svjedoke, da se snabdijevanje električnom energijom ponovno uspostavlja u raznim djelovima središnjeg Madrida, prenijela je Hina.

Poremećaj u napajanju električnom energijom izazvao je danas potpuni kolaps u većem dijelu Španije i Portugala.

Došlo je do obustave metroa i željezničkog saobraćaja, isključenja telefonskih usluga, te gašenja semafora i bankomata za 50 miliona ljudi koji žive na poluostrvu, piše Associated Press (AP).

Španski distributer energije Red Eléctrica saopštio je da će obnova napajanja u potpunosti za zemlju i susjedni Portugal trajati od šest do deset sati.

Predsjednik španske Vlade Pedro Sančez preuzeo je odgovornost za upravljanje nestankom struje u Andaluziji, Ekstremaduri i Madridu, napominjući da za sada ne isključuje “bilo kakvu hipotezu” o uzroku ove situacije, prenosi Tanjug.

On je zamolio građane da budu odgovorni u korišćenju električne energije.

