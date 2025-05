SAD se povlače iz mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije

Vašington, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) više neće posredovati u mirovnim pregovorima između Ukrajine i Rusije nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin odbio da pristane na primirje, saopštio je američki Stejt Dipartment.

Stejt Dipartment poručio je da mijenja „metodologiju svog doprinosa“ pregovorima i da više neće „letjeti širom svijeta na prvi poziv“ zbog sastanaka.

Ta odluka, kako prenosi Radio Slobodna Evropa, dolazi ubrzo nakon što su SAD s Ukrajinom potpisale novi sporazum o mineralima pod povoljnijim uslovima nego što se ranije očekivalo.

Istovremeno, mediji navode da je američki predsjednik Donald Tramp dao odobrenje za prvu isporuku oružja Kijevu tokom svoje administracijem.

Iz Stejt Dipartmenta su poručili da sada Kijev i Moskva moraju iznijeti „konkretne“ predloge za okončanje rata i da bi te dvije strane trebalo direktno da sastanu kako bi riješile sukob.

Tramp, prema izvorima iz Vašingtona, sve je frustriraniji Putinovim ponašanjem, a najnovije obavještajne procjene SAD-a sugerišu da je ruski predsjednik sada u slabijoj poziciji i da je promijenio neposredne ratne ciljeve, fokusirajući se na učvršćivanje dosad zauzete teritorije.

