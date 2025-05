SAD i Ukrajina potpisale sporazum o ključnim mineralima

Vašington, (MINA) – Sjedinjene Američke Države i Ukrajina potpisale sporazum o ključnim mineralima, nakon višemjesečnih izazovnih pregovora, a kojim se uspostavlja Investicioni fond za obnovu Ukrajine, saopštilo je američko Ministarstvo finansija.

Oni su kazali da su u srijedu SAD i Ukrajina potpisale sporazum o osnivanju Investicionog fonda za obnovu.

Ministarstvo je napomenulo da će ekonomsko partnerstvo omogućiti objema državama da sarađuju na ubrzanju ekonomskog oporavka Ukrajine, prenosi Anadolija.

Oni su podsjetili na značajnu finansijsku i materijalnu podršku Vašingtona Kijevu od početka rata 2022. godine.

U saopštenju se navodi da će Ministarstvo finansija i Američka međunarodna korporacija za finansiranje razvoja sarađivati sa ukrajinskom vladom na finalizaciji upravljanja programom.

Ministar finansija Skot Besent pohvalio je ulogu predsjednika Donalda Trampa u sporazumu.

„Zahvaljujući neumornim naporima predsjednika Trumpa da osigura trajni mir, drago mi je što mogu objaviti potpisivanje današnjeg historijskog sporazuma o ekonomskom partnerstvu“, naveo je Besent.

U saopštenju se navodi da se i SAD i Vlada Ukrajine raduju brzoj operacionalizaciji tog „istorijskog ekonomskog partnerstva i za ukrajinski i za američki narod“.

Ukrajinska ministarka ekonomije Julija Sviridenko takođe je potvrdila potpisivanje sporazuma.

Ona je na Fejsbuku /Facebook/ zahvalila liderima dvije države i svima koji su doprinijeli realizaciji sporazuma.

„Sada je dokument onaj koji može osigurati uspjeh za obje naše zemlje – Ukrajinu i SAD“, rekla je Sviridenko.

Prema sporazumu, kako je kazala, biće osnovan fond sa SAD-om za privlačenje međunarodnih investicija.

Sviridenko je rekla da će Ukrajina zadržati vlasništvo nad svim resursima na ukrajinskoj teritoriji i teritorijalnim vodama i da će Kijev odlučiti šta i gdje eksploatisati.

