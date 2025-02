Rusija: Tokom noći oboreno 90 ukrajinskih dronova i jedna raketa

Moskva, (MINA) – Ruska vojska saopštila je da je tokom noći oborila 90 ukrajinskih dronova, od kojih oko 40 iznad Azovskog mora, i jednu protivbrodsku krstareću raketu Neptun, kao i da nije bilo nastradalih.

Iz ruskog Ministarstva odbrane kazali su da su tokom noći sistemi protivvazduhoplovne odbrane presreli i uništili 90 ukrajinskih dronova, kao i da je protivbrodska krstareća raketa Neptun takođe oborena iznad Azovskog mora.

Dronovi su presretnuti u osam regiona, od kojih 38 iznad Azovskog mora, 24 u oblasti Krasnodar u jugozapadnoj Rusiji, i 15 iznad Krimskog poluostrva koje je Rusija anektirala 2014. godine, prenosi AFP.

Rusija gotovo svakodnevno objavljuje da je presrela i neutralisala ukrajinske dronove lansirane ka teritoriji koju kontroliše.

Kijev tvrdi da sprovodi te akcije, koje su često uperene na energetske instalacije, kao odgovor na ruska bombardovanja Ukrajine.

Sinoćni napad odvija se u trenutku kada američki i ruski predsjednik Donald Tramp i Vladimir Putin izjavljuju da žele razgovore o rješenju sukoba u Ukrajini.

Tramp je u nedjelju rekao da bi njegov susret sa Putinom u Saudijskoj Arabiji mogao da se dogodi vrlo brzo i da ruski predsjednik želi da borbe prestanu.

