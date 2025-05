Rusija predložila drugu rundu razgovora s Ukrajinom 2. juna u Istanbulu

Moskva, (MINA) – Ruska delegacija, na čelu sa Vladimirom Medinski, spremna je da 2. juna u Istanbulu predstavi Ukrajini memorandum o svim aspektima prevazilaženja uzroka krize, saopštio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

On je rekao da je ruska strana, kako je dogovoreno, blagovremeno sastavila odgovarajući memorandum, koji izlaže stav Rusije o svim aspektima prevazilaženja osnovnih uzroka krize.

“Naša delegacija, na čelu sa Medinskim, spremna je da predstavi ovaj memorandum ukrajinskoj delegaciji i pruži potrebna objašnjenja tokom druge runde nastavljenih direktnih pregovora u Istanbulu u ponedjeljak, 2. juna”, istakao je Lavrov, prenosi TASS.

Medinski je predvodio rusku delegaciju na pregovorima 16. maja u Istanbulu. To su bili prvi direktni mirovni razgovori Kijeva i Moskve od proljeća 2022. godine, početka velikog ruskog napada na Ukrajinu.

“Nadamo se da će svi oni koji su iskreno, a ne samo na riječima, zainteresovani za uspjeh mirovnog procesa, podržati održavanje nove runde direktnih rusko-ukrajinskih pregovora u Istanbulu”, naglasio je Lavrov.

On je danas rekao da planovi Njemačke da zajedno sa Ukrajinom razvija rakete dugog dometa pokazuju da je ta zemlja već direktno uključena u sukob u Ukrajini, prenio je Tanjug.

Lavrov je dodao da će Moskva provjeriti izjave njemačkih političara, kako o isporuci raketa dugog dometa Kijevu, tako i o finansiranju proizvodnje oružja dugog dometa u Ukrajini.

