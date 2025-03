Završena studentska blokada RTS-a

Beograd, (MINA) – Studentska blokada zgrade Radio-televizije Srbije (RTS) u centru Beograda, završena je večeras oko 21 sat, a okupljeni su se razišli nakon što su očistili prostor ispred ulaza u RTS.

Studenti su blokirali Javni medijski servis u jeku višemjesečnih protesta sa kojih traže odgovornost za pogibiju 15 ljudi u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Oni su se u ponedjeljak uveče oko 23 sata nenajavljeno okupili ispred zgrade RTS-a i blokirali sve ulaze, tražeći objektivno izvještavanje o protestima.

Pridružili su im se građani koji ih podržavaju, a slična blokada organizovana je i ispred zgrade Radio-televizije Vojvodine u Novom Sadu, drugom po veličini gradu u državi.

