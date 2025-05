Vučić prekinuo posjetu SAD-u nakon što mu je pozlilo

Beograd, (MINA) – Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prekinuo je posjetu Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) nakon što mu je pozlilo.

On je kasno uveče po srednjeevropskom vremenu zatražio ljekarsku pomoć i poslije pregleda donio odluku da se vrati u Srbiju, piše portal RTS-a.

U momentu kada mu je pogoršano zdravstveno stanje, Vučić se pripremao za naredne sastanke u SAD-u.

Vučić se u četvrtak na Floridi sastao sa bivšim gradonačelnikom Njujorka Rudolfom Đulijanijem, a bilo je najavljeno da će se susresti i sa nekoliko visokih zvaničnika Republikanske stranke.

Izaslanik američkog predsjednika za specijalne misije Ričard Grenel poželio je sve najbolje predsjedniku Srbije i izrazio nadu da je sve u redu.

“Sve najbolje. Žao mi je što vas nijesam vidio, ali se nadam da je sve u redu”, napisao je Grenel na društvenoj mreži X.

Prema ranijim najavama, Vučić bi poslije posjete SAD-u trebalo da putuje u Moskvu na obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom 9. maja.

On je rekao da od te posjete “nipošto neće odustati” uprkos kritikama Evropske unije zbog odlaska u Rusiju nakon njene invazije na Ukrajinu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS