Vučević novi lider SNS-a

Beograd, (MINA) – Aktuelni potpredsjednik Vlade i ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izabran za novog predsjednika Srpske napredne stranke (SNS).

Vučevića je na tu poziciju, na današnjoj sjednici Skupštine SNS-a u Kragujevcu, predložio doskorašnji lider stranke Aleksandar Vučić.

Vučić je za svog nasljednika prethodno rekao da ga zna kao čovjeka odanog SNS-u, da je iz dobre porodice, posvećen ideji samostalne, nezavisne i prosperitetne Srbije.

Vučević je zahvalio dosadašnjem predsjedniku stranke Vučiću na, kako je rekao, 11 godina sjajnog vođenja stranke i borbe za Srbiju i SNS kao motor razvoja države.

“Kod nas ovo nije nikakav diskontinuitet, već je jedinstvena priča, otvaranje novog poglavlje u našoj knjizi”, rekao je Vučević.

On je rekao da se politika SNS-a neće mijenjati i da ostaju stranka motor razvoja otadžbine.

“Ali i stranka koja neguje i čuva tradicionalne vrednosti srpskog naroda, svih građana Srbije, koja će se politički zalagati za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije”, dodao je Vučević.

On je rekao da ostaju stranka koja će voditi računa o interesima srpske zajednice gdje god da žive, prije svega na prostoru bivše Jugoslavije.

“I stranka koja će biti najpouzdaniji partner predsjedniku Vučiću”, rekao je Vučević.

