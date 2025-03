Selaković fizički napadnut u Beogradu

Beograd, (MINA) – Ministar kulture Srbije Nikola Selaković kazao je da se dobro osjeća nakon što je sinoć fizički napadnut na ulici u Beogradu.

On je, gostujući u Dnevniku Radio Televizije Srbije (RTS), rekao da je išao od svog stana da posjeti roditelje i da ga je nepoznata osoba napala sa leđa.

Selaković je dodao da je ta osoba psovala i prijetila.

On je naveo da je ta osoba prišla s leđa.

“Kada sam se okrenuo da razgovaram s njim, on me je udario i pobjegao. Udario me je u predjelu glave, sa lijeve strane nosa”, kazao je Selaković, prenosi Portal RTS.

On je rekao da je slučaj prijavio policiji.

